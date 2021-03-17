Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 11 тис. нових хворих на Covid, а смертність цієї весняної хвилі вже перевищила цифри минулої осені; на Донбасі один наш військовий поранений, а російські бойовики очевидно, готуються до агресивніших дій – проводять танкові навчання; виплата лікарняних під загрозою, через велику кількість хворих, фонд не може вчасно все фінансувати; США готують нові санкції проти Росії за втручання у вибори.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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