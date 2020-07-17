Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: шість років після збиття бойовиками боїнга МН17 в небі над Донбасом. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу; у Харкові знищується унікальний настінний живопис Миколи Самокиша. Що не зруйнувала радянська влада – доб’ють нинішні чиновники; жаб’яча ферма на Львівщині. Як вирощують заморський делікатес і чи прибутковий такий бізнес.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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