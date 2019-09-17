Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці збільшили кількість обстрілів, загинув один український військовий; що буде з українськими гектарами після зняття мораторію на продаж землі; вже тиждень під Києвом горять торфовища і загасити їх поки не вдається.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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