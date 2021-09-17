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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щодня росте кількість нових хворих на Covid. На Київщині з понеділка закриватимуть школи; російські бойовики б’ють по мирних містах; земельне свавілля на Миколаївщині – тамтешніх фермерів вже кілька років обкрадають, але ніхто тим не цікавиться; старт виборів до російської держдуми.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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