Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щодня росте кількість нових хворих на Covid. На Київщині з понеділка закриватимуть школи; російські бойовики б’ють по мирних містах; земельне свавілля на Миколаївщині – тамтешніх фермерів вже кілька років обкрадають, але ніхто тим не цікавиться; старт виборів до російської держдуми.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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