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Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин вихідного дня – користь або шкода і чи зможе Парламент його сьогодні скасувати; на вулиці мінус, а батареї холодні. Чому на Харківщині тисячі людей досі без тепла в оселях; заразився на роботі – не доведеш. Чому медикам, які підхопили Covid-19 треба пройти сім кіл пекла, аби отримати компенсацію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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