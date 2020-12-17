Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи реально в Україні відсудити гроші за травму; чому ялинку купувати треба тільки на легальних майданчиках; як підтримати людей похилого віку у часи пандемії; які нові правила виклику швидкої допомоги; парламент Молдови повернув російській статус мови міжнародного спілкування.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.