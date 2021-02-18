Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Прикарпатті та Буковині запроваджують червону зону; в Україні за добу додалось понад 6 тис. нових хворих на коронавірус; на передовій знову обстріли, а Україна припинить консультації в Тристоронній контактній групі, якщо вони не матимуть практичного сенсу; завод-гігант Більшовик цього року продадуть з аукціону.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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