Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з передової – загинув український боєць; чорна діра Криму для Росії: за 5 років, через санкції Кремль втратив уже 150 млрд доларів; знати, щоб не бути ошуканим: Факти розкажуть про сучасні технології фальшування виборчого процесу.

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