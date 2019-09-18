Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з фронту – там загинув наш військовий, є поранені; у Мінську розпочнуться переговори тристоронньої контактної групи; на Лісовій зводять розважальний комплекс, але його законність під питанням; Факти ICTV святкують день народження.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-09-18
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