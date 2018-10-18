Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Керчі зросла кількість жертв трагічної стрілянини у коледжі; активність бойовиків на передовій не спадає; люди, що повертаються у села після вибухів в Ічні не стримують сліз.

Опубліковано Жовтень, 18 в 10:04



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