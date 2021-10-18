Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чотири області від сьогодні в червоній зоні та Львів посилює обмеження. За минулу добу в Україні 9,5 тис. нових хворих; як Барселоні вдалося навести лад на дорогах; хочете собаку – добре подумайте. Бо ваше життя зміниться назавжди. Що треба знати перед тим, як завести чотирилапого друга.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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