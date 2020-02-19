Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій зросла кількість обстрілів – російські найманці 22 рази цілили по наших позиціях; холодний душ для Росії – Рада Безпеки ООН засуджує росіян за активізацію дій бойовиків на Донбасі; кількість загиблих від коронавірусу вже перевищила 2 тис. Водночас, росте число заражених людей за межами Китаю; тисячі митців в Україні залишилися без зарплат – чотири потужні академії з 1 січня не отримали жодної копійки з бюджету.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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