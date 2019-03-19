Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову маємо втрати на передовій, ворог активно б’є з важкого озброєння; повернення територій, реформа силового блоку та зупинка трудової міграції – у Свободі слова кандидати у президенти ділилися планами розвитку країни; 170 млн євро – уряд Франції рахує збитки від жовтих желетів і посилює заходи безпеки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.