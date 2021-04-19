Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий виток російської агресії обговорить сьогодні Рада ЄС. А Папа Римський закликав молитися за жителів Донбасу; хто облаштував стихійне звалище просто на околицях Черкаського села, і як прибрати незаконний полігон; 35 років аварії на Чорнобильській АЕС. Факти починають серію репортажів – про одну з найбільших трагедій людства; на Харківщині випробовують нову версію трактора Т-160. Чим він кращий за попередника і чи готові купувати машину вітчизняні фермери.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (19.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (19.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (16.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (16.04.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка