Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий виток російської агресії обговорить сьогодні Рада ЄС. А Папа Римський закликав молитися за жителів Донбасу; хто облаштував стихійне звалище просто на околицях Черкаського села, і як прибрати незаконний полігон; 35 років аварії на Чорнобильській АЕС. Факти починають серію репортажів – про одну з найбільших трагедій людства; на Харківщині випробовують нову версію трактора Т-160. Чим він кращий за попередника і чи готові купувати машину вітчизняні фермери.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-04-19
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