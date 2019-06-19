Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.06.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вранці бойовики вже тричі атакували наші позиції; слідча група сьогодні оголосить нові дані розслідування катастрофи Малазійського боїнга; як двоє українців створили один із найпопулярніших сайтів пошуку роботи.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45
2019-06-19
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