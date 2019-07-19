Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: створити ОСББ чи покладатися на ЖЕК; вони перевіряють, чи ви вдома та стежать за вами у соц мережах. Як не стати жертвою квартирних злодіїв; Прикарпаття без води! Чому цілі села і навіть райони п’ють із криниць каламуть.

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