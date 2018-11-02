Факти ICTV – Випуск 8:45 (2.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув український воїн, бойовики обстріляли 15 населених пунктів; чергове прохання і без результату – Путін вкотре відмовився помилувати українського політв’язня Олега Сенцова; при Україні було краще, а люди забули, як долар виглядає – репортаж з Криму.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-02
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