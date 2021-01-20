Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд виніс вироки учасникам заворушень у Нових Санжарах; в Україні знову понад 200 смертей від коронавірусу за добу; у США відбудеться інавгурація Джо Байдена на пост президента країни; в Україні процвітає злочинне та безкарне використання особистих даних громадян і люди нічого не можуть довести; у Вінниці ледь не потонули дівчина та ще один чоловік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.