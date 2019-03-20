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Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 20.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Казахстані паніка – після відставки президента Назарбаєва, люди масово скуповують валюту; дитина має виховуватись в родині – Факти починають серію матеріалів про соціальний захист дітей у Чехії; і заробіток, і природі користь – в Одесі відкрили майстерню, де пластик перетворюють на тарілки, таці і прикраси.

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