Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагедія в Черкасах, дев’ятикласник дістав поранення під час занять зі стрільби; реальна загроза чи гра м’язами. Чого добивається Кремль та чи дієвий Мінський формат для вирішення конфлікту на Донбасі; майже 9 тис. хворих на Covid-19 за добу. Чи будуть посилювати карантин на Великдень і травневі свята; безконтактна доставка продуктів. У Сінгапурі запрацювали роботи-кур’єри.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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