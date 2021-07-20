Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 598 нових хворих на коронавірус; Європою активно шириться штам Дельта і деякі країни посилять обмеження; п’ять років по резонансному вбивству Павла Шеремета; у Європі зросла кількість загиблих внаслідок смертоносної повені, що накрила одразу кілька країн після рясних злив; відновлення волинських лісів.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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