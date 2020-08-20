Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вже на 15 місці у світі за темпами поширення коронавірусу, б’ють невтішні рекорди Харківщина та Ужгород; опозиційна координаційна рада озвучила вимоги до Лукашенка – нові виборі і свободу політв’язням; у Житомирі відбувся міжнародний фестиваль мистецтв Пісенний спас.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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