Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загиблих не має, але ворог тримає напругу, 13 обстрілів за добу; ще $250 млн – Конгрес США підтримав виділення грошей на військову допомогу Україні; Кабмін презентує в Раді кошторис країни на наступний рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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