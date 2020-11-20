Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову рекорд, понад 14 тис. нових хворих; порушують і водії, і пішоходи. В Черкасах факти вирушили в рейд, аби перевірити, чи пропускають люди машини швидкої; розрили і вкрали. Поліція досі шукає чорних археологів, які понівечили скіфський курган на Миколаївщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.