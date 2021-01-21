Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перші кроки Джо Байдена – президент США повертає країну до ВООЗ і дзвонитиме союзникам; в МЗС та контактній групі критикують ініціативу Москви передати дев’ятьох невідомих заручників Віктору Медведчуку; на Харківщині у селян відібрали землю – жертвами шахраїв стали майже 100 людей у кількох населених пунктах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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