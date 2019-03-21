Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наша боротьба їх надихає: ЄС та країни Великої сімки заявили про непохитну підтримку України; відсьогодні поліція переходить на передвиборчий посилений режим несення служби; стрімкий розвиток українського кіно – чергова новинка виходить на екрани – музичний екшн Давай танцюй.

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