Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: інавгурація президента та відставка прем’єра – у Свободі слова визначалися, що далі чекає на країну; Рада безпеки ООН відмовилася розглядати український мовний закон і вкотре вказала Москві на агресію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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