Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці достроково обирають Верховну Раду 9-го скликання; о 01:00 за київським часом в Канберрі у Австралії почала працювати перша виборча дільниця; на одній з дільниць у Донецькій області вибори вже завершилися так і не розпочавшись.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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