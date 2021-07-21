Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці аварії на Рівнеазоті, людей просять не панікувати; Україну найближчим часом може накрити нова хвиля епідемії коронавірусу; Сполучені Штати та Німеччина можуть оголосити про угоду щодо російського газогону Північний потік-2; ремонт Майдану Незалежності; озеро молодості на Рівненщині.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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