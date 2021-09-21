Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коли в Україні посилять коронавірусні обмеження та чи буде вакцинація примусовою; як на Харківщині модернізують полігон побутових відходів; бум на хатніх робітників. Кого найчастіше шукають собі в поміч українці та наскільки фінансово вигідні ці професії; до Білорусі по журавлину. Як українці масово їдуть збирати ягоду до сусідів і чому в нас її майже не лишилося.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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