Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із сертифікатом вакцинації або негативним результатом тесту. В Україні запрацювали нові правила міжобласних поїздок; енергоощадний Луцьк. Як за чотири роки місто повністю реконструювало зо три десятки шкіл та садочків. І тепер економить; обережно – сказ. Як в Україні борються з цією смертельною недугою та чи достатньо в нас вакцин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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