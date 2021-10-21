Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із сертифікатом вакцинації або негативним результатом тесту. В Україні запрацювали нові правила міжобласних поїздок; енергоощадний Луцьк. Як за чотири роки місто повністю реконструювало зо три десятки шкіл та садочків. І тепер економить; обережно – сказ. Як в Україні борються з цією смертельною недугою та чи достатньо в нас вакцин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (21.10.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (21.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.10.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (20.10.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.10.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (20.10.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.10.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.10.2021)
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка