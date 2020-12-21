Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.12.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європа насторожена через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії; за час пандемії у світі заразилися вже понад 77 млн людей; традиційна акція протесту проти режиму Олександра Лукашенка пройшла напередодні у Білорусі; на Черкащині двоє підлітків постраждали через ігри на залізниці.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-12-21
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