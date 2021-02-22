Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: медичний колапс на Прикарпатті, місць для хворих немає. В області розгорнули карантинні пости; до всіх бід ще й війна за владу. Як живе село Здорівка на Київщині, де гроші зникають, наче у бермудському трикутнику – а інфраструктури нема; за два ножові поранення – лише хуліганство. В Росії затримали чоловіка, який напав на українського прикордонника; останні зведення з фронту; американський Техас у полоні негоди; огляд соцмереж.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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