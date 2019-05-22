Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: оновлення адміністрації Президента – Володимир Зеленський призначив голову та заступників; зміни виборчого законодавства – сьогодні на дванадцяту годину спікер збирає Парламент на позачергове засідання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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