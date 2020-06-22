Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні продовжують фіксувати нові випадки зараження коронавірусом, а у світі кількість інфікованих наблизилась до 9 млн людей; вже троє загиблих і доля ще трьох невідома – останні подробиці вибуху у столичній багатоповерхівці; у Харкові у чорнобильців відбирають лікарню для лікування хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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