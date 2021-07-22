Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США та Німеччина заявили офіційно, що Північний потік-2 добудують; штам Дельта активно поширюється у Європі та стрімко зростає кількість хворих в Україні; в Одесі затоплено десятки вулиць, а частина міста ніч провела у темряві; корінні народи офіційно отримали статус в Україні.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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