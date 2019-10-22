Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Генеральну прокуратуру чекає чистка та переатестація. Як реформуватимуть орган – подробиці від очільника ГПУ; до найближчої лікарні 10 км бездоріжжям. Чому високогірні села в Україні досі відрізані від світу; небезпечні вейпи. Який компонент в електронних цигарках може викликати смертельне захворювання легень.

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