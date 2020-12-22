Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна не припинятиме авіасполучення з Великою Британією через мутований штам коронавірусу; російські найманці тримають напругу на Донбасі, а вже за два дні додому повернеться ще один в’язень Кремля; наші дипломати відзначають професійне свято; благодійні організації та супермаркети Львова створили соціальний проект і вже понад рік годують нужденних міста.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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