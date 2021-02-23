Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті, троє бійців загинули в пожежі, ще один – від рук російських окупантів; вакцина від Covid має прибути вже сьогодні; у Львові сніг з будинків сходить разом із фасадами. Хто має дбати про безпеку жителів та що робити, якщо ви чи ваше майно постраждали; Clubhouse у тренді. Розкажемо все про нову соціальну мережу, яка захопила світ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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