Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.03.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові підозри чекають на учасників мітингу в підтримку Сергія Стерненка на Банковій; чи варто поспішати з вакцинацією тим, хто перехворів на коронавірус; у Харкові на протест вийшли працівники театрів; на Черкащині розцвіла єдина у світі рівнинна популяція унікального підсніжника.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2021-03-23
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