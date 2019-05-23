Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія зриває обмін заручниками всіх на всіх. Зі 107 осіб – в ОРДЛО підтверджують лише 27; черкаські активісти розробили мобільний додаток – де позначені всі міські вибоїни; новинки книжкового арсеналу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.