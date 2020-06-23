Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні росте кількість хворих на коронавірус, на Буковині 62 нових випадки, а на Закарпатті посилюють карантинні обмеження; на місці вибуху багатоповерхівки у Києві знайшли тіла ще двох людей – тепер загиблих п’ятеро; одного українського бійця поранено на фронті, російські бойовики 16 разів обстріляли наші позиції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.