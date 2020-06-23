Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні росте кількість хворих на коронавірус, на Буковині 62 нових випадки, а на Закарпатті посилюють карантинні обмеження; на місці вибуху багатоповерхівки у Києві знайшли тіла ще двох людей – тепер загиблих п’ятеро; одного українського бійця поранено на фронті, російські бойовики 16 разів обстріляли наші позиції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Теги: ,

По темі

Факти ICTV. Спорт 7:45 (23.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (22.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (22.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.06.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх