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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: надзвичайна ситуація на Одещині, усю ніч тривав пошук на місці обвалу ґрунту в селі Лебедівка; світом активно шириться небезпечний штам коронавірусу Дельта; на Бориспільській трасі почалися масштабні ремонті роботи; дев’ять разів Росія порушила режим припинення вогню на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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