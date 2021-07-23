Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски
Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода наробила біди у Бердянську; Одеса через зливи таки була на межі екологічної катастрофи; заражень на коронавірус в Україні трохи побільшало; Газпром вже почав газовий тиск на Європу та Україну, але шанси зупинити Північний потік-2 ще є; 10 років по жахливій трагедії в Норвегії; відкриття Олімпіади у Токіо; наші ветерани тепер вони мають свій бізнес-бренд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (23.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (23.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (22.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (22.07.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.07.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.07.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка