Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода наробила біди у Бердянську; Одеса через зливи таки була на межі екологічної катастрофи; заражень на коронавірус в Україні трохи побільшало; Газпром вже почав газовий тиск на Європу та Україну, але шанси зупинити Північний потік-2 ще є; 10 років по жахливій трагедії в Норвегії; відкриття Олімпіади у Токіо; наші ветерани тепер вони мають свій бізнес-бренд.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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