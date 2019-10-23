Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на передовій. Один загиблий, троє поранених; спортивний скандал на Дніпропетровщині. Чому після капітального ремонту спорт-комплексу, не знайшлося місця для тренувань маленьким тенісистам; українці проїдають третину зарплати, натомість кілограми їжі викидають на смітник. Як стати відповідальним споживачем.

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