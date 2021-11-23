Факти ICTV — Випуск 8:45 (23.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: МВФ погодив виділити Україні транш на майже $700 млн; Резніков розповів, як Росія має намір дестабілізувати ситуацію; у Болгарії автобус потрапив у ДТП та загорівся; США можуть відправити в Україну додаткове озброєння через загрозу РФ; водневі технології все активніше застосовують у світі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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