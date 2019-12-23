Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій знову маємо втрати – один військовий загинув і ще одного поранено; трагічна пожежа на Луганщині – у психоневрологічному диспансері заживо згоріли четверо людей; газовий апокаліпсис на Харківщині – два десятки сіл у Вовчанському районі можуть залишитися без опалення; Європу накрила негода – потужні буревії вже забрали життя дев’ятьох людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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