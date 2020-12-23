Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Єврокомісія закликає зняти блокаду з Великої Британії, де вперше виявили новий штам коронавірусу; російські найманці 9 разів обстріляли наші позиції, в хід пішли важкі міномети; у час епідемії бізнес пропонує багато гаджетів для знезараження; на різдвяно-новорічні свята українські Карпати чекають туристів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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