Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нідерландський фонд загиблих рейсу МН17 вимагає не поновлювати членство Росії в організації; у херсонському відділі реєстрації місця проживання, люди ледь не втрачають свідомість у чергах та задусі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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