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Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Захід України накриє друга хвиля негоди, рух через Карпати і зокрема потягів – припинено; в регіонах більшає нових випадків заражень коронавірусом, а у світі число хворих наближається до 9,5 млн; у Москві проводять парад Перемоги, а вже 25 червня – референдум змін до Конституції; скандал в одному з київських пологових будинків – там медики вже два місяці не отримують зарплати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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